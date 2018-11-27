Политика

09:29 27.11.2018

АМКУ подготовил предварительные результаты исследования рынка ж/д грузоперевозок

1 мин читать
АМКУ подготовил предварительные результаты исследования рынка ж/д грузоперевозок

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) анонсировал на 5 декабря проведение презентации предварительных результатов исследования рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Как говорится в сообщении ведомства, оно продолжает собирать материалы, предложения и информацию по проведенному расследованию.

АМКУ также пригласило заинтересованные стороны принять участие в презентации.

Как сообщалось, в конце ноября 2017 года АМКУ объявил о проведении исследования рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом (в том числе полувагонами). Его целью было названо проверка действий ПАО "Укрзализныця" при обеспечении грузоотправителей полувагонами на соблюдение законодательству о защите экономической конкуренции.

Теги: #грузоперевозки #ж_д #амку
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада решила вызвать на заседание главу НКРЭКУ Вовка, руководителя АМКУ Терентьева, главу НАПК Корчак и руководителя ФГИ Билоуса

Военные, присоединившиеся к блокированию железной дороги, должны быть наказаны - нардеп от "БПП" Рычкова

Нардеп от "Народного фронта" предлагает уволить главу АМКУ

Рада намерена повысить эффективность контроля за экономическими концентрациями

Рада приняла закон о механизме калькуляции штрафов за нарушение антимонопольного законодательства

Порошенко расширил обязанности госуполномоченного АМКУ Нижник, назначив ее первым зампредом

Порошенко расширил обязанности госуполномоченного АМКУ Нижник, назначив ее первым зампредом

Яценюк видит задачу нового руководства АМКУ в демонополизации энергосектора

Рада назначила Юрия Терентьева руководителем Антимонопольного комитета Украины

"Самопомич" поддержит кандидатуры Билоуса и Терентьева на должности глав ФГИ и АМКУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: США и Европа недовольны происходящим между РФ и Украиной

Трамп считает, что условия Brexit выгодны Брюсселю, а не Лондону

Спикер Рады посетит с визитом Бельгию 27 ноября

Госсекретарь США призвал Путина и Порошенко участвовать в урегулировании ситуации после инцидента в Керченском проливе

Порошенко и Помпео скоординировали шаги для противодействия агрессии РФ против Украины, в том числе в районе Керченского пролива – АПУ

Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 26 ноября

Рада приняла обращение к международному сообществу в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины

Рада назначит президентские выборы на 31 марта 2019г сразу после голосования за введение военного положения

Меркель заявила Порошенко о необходимости диалога в ситуации с Керченским проливом - представитель правительства ФРГ

Ряд политологов сомневаются в целесообразности введения военного положения и видят в нем потенциальные угрозы выборам и демократии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА