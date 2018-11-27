АМКУ подготовил предварительные результаты исследования рынка ж/д грузоперевозок

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) анонсировал на 5 декабря проведение презентации предварительных результатов исследования рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Как говорится в сообщении ведомства, оно продолжает собирать материалы, предложения и информацию по проведенному расследованию.

АМКУ также пригласило заинтересованные стороны принять участие в презентации.

Как сообщалось, в конце ноября 2017 года АМКУ объявил о проведении исследования рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом (в том числе полувагонами). Его целью было названо проверка действий ПАО "Укрзализныця" при обеспечении грузоотправителей полувагонами на соблюдение законодательству о защите экономической конкуренции.