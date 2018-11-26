Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 26 ноября

Верховная Рада утверждает введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток начиная с 14.00 26 ноября.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" за такое решение на внеочередное заседании парламента в понедельник проголосовали 276 народных депутатов.

Перед голосованием президент т Украины П.Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областями, а также "во внутренних водах Азово-Керченской акватории".

Вместе с тем, после выступления главы государства спикер парламента Андрей Парубий, зачитывая перечень областей, в которых вводится военное положение, кроме вышеперечисленных упомянул также Донецкую и Запорожскую области.

В проекте указа, обнародованном на сайте Верховной Рады, и прочих сопутствующих документах указана дата введения военного положения начиная с 14.00 26 ноября.

Вместе с тем, П.Порошенко в своем телеобращении заявил о том, что принял решение о том, что дата введения военного положения будет скорректирована - 9:00 28 ноября 2018 года.

При этом в своем выступлении с трибуны парламента перед голосованием глава государства не упомянул дату введения военного положения.

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов на просьбу агентства "Интерфакс-Украина" уточнить, с какой именно даты вводится военное положение, сказал: "Если я не ошибаюсь, нужно посмотреть документы, с 14.00 26 (ноября – ИФ). Но нужно пересмотреть документы".

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины, согласно указу военное положение вводится с 14.00 26 ноября

"Военное положение вводится с 26 ноября с 14.00 до 26 декабря 14.00", - сказал собеседник агентства.

Также в своем выступлении перед голосованием П.Порошенко заявил, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии. "Нам надо принять решение о введении военного положения. Я хочу отдельно заявить, что оно будет применено только в случае наземной российской военной агрессии", - сказал президент.

"Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечит защиту украинской земли", - подчеркнул глава Украинского государства.

Указ президента о введении военного положения официально обнародуется вместе с законом об утверждении такого указа и "вступает в силу одновременно с вступлением в силу такого закона".