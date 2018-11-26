Политика

21:21 26.11.2018

Рада назначит президентские выборы на 31 марта 2019г сразу после голосования за введение военного положения

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Рада назначит президентские выборы на 31 марта 2019г сразу после голосования за введение военного положения

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет о достижении компромисса в стенах парламента, который заключается в решении проголосовать на заседании в понедельник постановление о назначении даты проведения выборов президента Украины 31 марта 2019г сразу после голосования нардепов за введение военного положения в стране.

"Я хочу заявить: Мы нашли компромиссы. Хочу вам сообщить: после голосования за военное положение будет проголосовано постановление о проведении выборов (президента Украины – ИФ) 31 марта (2019г - ИФ) авторства председателя Парубия", - заявил спикер парламента на внеочередном пленарном заседании в понедельник вечером.

Теги: #президент #парубий #рада #выборы
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Интерфакс-Украина
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