Рада назначит президентские выборы на 31 марта 2019г сразу после голосования за введение военного положения

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет о достижении компромисса в стенах парламента, который заключается в решении проголосовать на заседании в понедельник постановление о назначении даты проведения выборов президента Украины 31 марта 2019г сразу после голосования нардепов за введение военного положения в стране.

"Я хочу заявить: Мы нашли компромиссы. Хочу вам сообщить: после голосования за военное положение будет проголосовано постановление о проведении выборов (президента Украины – ИФ) 31 марта (2019г - ИФ) авторства председателя Парубия", - заявил спикер парламента на внеочередном пленарном заседании в понедельник вечером.