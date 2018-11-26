Политика

21:02 26.11.2018

Меркель заявила Порошенко о необходимости диалога в ситуации с Керченским проливом - представитель правительства ФРГ

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Меркель заявила Порошенко о необходимости диалога в ситуации с Керченским проливом - представитель правительства ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом Украины Петром Порошенко инцидент в Керченском проливе, указав на необходимость деэскалации и диалога между сторонами, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер выразила обеспокоенность ситуацией и указала на необходимость деэскалации и диалога, за которые она будет выступать", - заявил Ш.Зайберт.

Политики договорились оставаться в тесном контакте по теме.

Теги: #разговор #фрг_украина #лидеры
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Интерфакс-Украина
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