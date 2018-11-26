Политика

19:29 26.11.2018

Ряд политологов сомневаются в целесообразности введения военного положения и видят в нем потенциальные угрозы выборам и демократии

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Введение военного положения на всей территории Украины должно соответствовать реальной степени угрозы, может ограничить проведение выборов и стать угрозой для украинской демократии, считает ряд политологов.

"Это будет очень серьезный тест для политических элит и лидеров. С одной стороны, действительно есть угроза агрессии, но это можно решать таким способом, который поставит под угрозу внутриполитическую стабильность, конституционные права и свободы, и в целом демократию", - сказал на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он отметил, что в сложившейся ситуации возникает вопрос, насколько большая сегодня внешняя угроза, чтобы рисковать стабильностью, демократией и экономикой.

"Все-таки сегодня внешняя угроза намного меньше, чем в 2014-2015 годах, когда российская армия непосредственно пребывала на сухопутной территории Украины", - указал политолог.

В.Карасев считает, что даже в ограниченном виде это будет "военная демократия" и главное, чтобы она не превратилась в "военную диктатуру".

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко считает, что разговоры о военном положении - это "последний шанс сохранить существующее положение вещей, законсервировать ту власть, которая есть в Украине".

"Думаю, что оппозиция сейчас должна консолидироваться, и когда уже военное положение будет введено, это должно быть сделано с минимальными потерями для демократических процессов в Украине и минимальными ограничениями для населения", - подчеркнул он.

Руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко допускает, что введение военного положения на практике может не содержать шагов по "реальной нейтрализации силы России", но при этом его механизмы могут быть использованы для борьбы с оппозицией и свободой слова.

По его мнению, весьма реальным является перенос как сроков президентских, так и парламентских выборов, поскольку немало депутатов таким образом смогут продолжить свою нынешнюю каденцию в Верховной Раде.

Эксперт также указал, что военное положение предполагает появление "сильных военных фигур", которые бы не имитировали, а осуществляли определенные силовые действия для реализации такого режима. "Но я не вижу таких сильных людей, которые могут изображать из себя "украинскую сильную руку", - указал В.Небоженко.

Теги: #политологи #военное_положение
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