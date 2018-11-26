Политика

18:40 26.11.2018

Порошенко должен проконсультироваться с фракциями Рады перед рассмотрением вопроса о военном положении, настаивают в Радикальной партии

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Порошенко должен проконсультироваться с фракциями Рады перед рассмотрением вопроса о военном положении, настаивают в Радикальной партии

Главным камнем преткновения для возобновления заседания Верховной Раде, на котором должны рассмотреть вопрос введения военного положения, является отсутствие консультаций президента Украины Петра Порошенко с фракциями парламента, отмечает народный депутат фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Консультации не было… Насколько мне известно, президент сейчас готовит новый текст указа о введении военного положения", - сказал И.Мосийчук журналистам в кулуарах парламента в понедельник.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", разблокирует ли фракция Радикальной партии заседание парламента после того, как президент проведет консультации, он сказал: "Мы готовы после консультаций сделать все и принять консолидированное решение".

Нардеп подчеркнул, что при рассмотрении столько важного решения, как введение военного положения, консультации главы государства с фракциями необходима. Вместе с тем, он добавил, что если будет только указ, Радикальная партия готова рассмотреть его в отсутствие президента.

По словам парламентария, для "радикалов" не принципиален срок, на который введут военное положение – будь-то 30 или 60 дней - нардепы этой фракции готовы будут поддержать любой из вариантов. "Мы против сужения прав и свобод граждан, конкретных, которые касаются политических прав и свобод. Мы ходим четкого определения даты выборов", - сказал И.Мосийчук.

Теги: #мосийчук #рада #военное_положение
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