Политика

18:30 26.11.2018

Представители стран ЕС в СБ ООН призвали к сдержанности из-за ситуации в Керченском проливе

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Представители стран ЕС в СБ ООН призвали к сдержанности из-за ситуации в Керченском проливе

 Постпреды Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН в понедельник заявили об обеспокоенности ситуацией в Керченском проливе и призвали проявлять сдержанность.

"Постоянные представители членов Европейского союза в Совете Безопасности в ходе неформального обмена мнениями, проведенного по их запросу, (...) выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней эскалацией напряженности в Азовском море и в Керченском проливе", - говорится в сообщении, опубликованном постпредством Франции.

Постпреды призывают "всех действовать с предельной сдержанностью для немедленной деэскалации ситуации".

Постпреды подтвердили, что они полностью признают территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины в рамках ее международно признаваемых границ. Также постпреды призвали Россию "обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море".

"Задержанные украинские моряки должны быть освобождены, а суда переданы назад", - говорится в сообщении постпредства Франции.

В настоящее время Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания представлены в Совете Безопасности ООН. Франция и Великобритания являются его постоянными членами.

25 ноября в Керченском проливе россияне с применением оружия задержали два катера и буксир ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. По информации украинской стороны ранены шесть моряков, всего на судах было 24 члена экипажа.

Теги: #ес #азовское_море #оон
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