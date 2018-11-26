Политика

17:31 26.11.2018

Порошенко: в начале декабря я внесу в Раду проект решения об объявлении выборов президента Украины 31 марта 2019г

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Порошенко: в начале декабря я внесу в Раду проект решения об объявлении выборов президента Украины 31 марта 2019г

 Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерении внести в начале декабря в Верховную Раду проект решения о проведении президентских выборов в стране 31 марта 2019 года.

"Военное положение будет длиться 30 дней и завершится в середине декабря. Именно в начале декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года", - заявил П.Порошенко в своем телеобращении в понедельник.

Он подчеркнул, что как верховный главнокомандующий приложит все усилия для того, чтобы вложиться "в эти сжатые сроки". "И за месяц выжать максимум возможностей для повышения нашей готовности отбить возможное полномасштабное наступление страны-агрессора - России", - добавил он.

Теги: #порошенко #военное_положение #выборы
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