Политика

17:08 26.11.2018

Великобритания, Чехия, Норвегия и Молдова осудили российскую агрессию в Керченском проливе

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Великобритания, Чехия, Норвегия и Молдова осудили российскую агрессию в Керченском проливе

 Министерства иностранных дел Великобритании, Чехии, Норвегии и Молдовы осудили российские агрессивные действия в Азовском и Черных морях против украинских судов.

"Великобритания полностью осуждает использование Россией военной силы против украинских судов, идущих в Азовское море. В очередной раз мы видим российское презрение международного права и украинского суверенитета. Россия должна освободить задержанных украинских моряков и гарантировать свободный проезд через Керченский пролив", - говорится в сообщении главы МИД Великобритании Джереми Ханта в соцсети Twitter.

В Чехии также обеспокоены эскалацией ситуации в Черном и Азовском морях. "В МИД Чехии чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности вокруг незаконно аннексированного Крыма и осуждают применение силы против ВМС Украины", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

МИД Норвегии призвал РФ освободить украинские суда и экипажи. "Применение Россией силы против украинских судов недопустимо и мы призываем Россию освободить суда и экипажи. Судам должен быть предоставлен беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море", - подчеркнули в Осло.

Также свою обеспокоенность выразили в МИД Молдовы. "Мы глубоко обеспокоены напряженностью в Азовском море и Керченском проливе. Молдова подтверждает свою поддержку и приверженность территориальной целостности Украины, а также ее права на использование международных вод. Решительно осуждаем любые акты агрессии и провокации, которые подрывают безопасность в регионе", - говорится в сообщении.

Теги: #молдова #норвегия #чехия #великобритания #азовское_море
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Интерфакс-Украина
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