Политика

17:06 26.11.2018

Кравчук, Кучма и Ющенко призывают Раду в случае введения военного положения упразднить норму об отмене выборов

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Кравчук, Кучма и Ющенко призывают Раду в случае введения военного положения упразднить норму об отмене выборов

Первый, второй и третий президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко направили в Верховную Раду обращение, в котором призывают при возможном введении военного положения внести изменения в закон "О правовом режиме военного положения", убрав из него норму об отмене выборов и о чрезмерном ограничении прав и свобод людей.

"Сегодня Украина стоит перед непростым выбором. Вскоре Верховной Раде придется принять решение о введении военного положения, которое в любом случае станет судьбоносным. Циничное и нескрываемое нападение Российской Федерации на украинские корабли в Керченском проливе, захват судов и пленения военных является откровенным актом вооруженной агрессии государства, которое уже оккупировала 13% нашей территории. Но станет введение Украиной военного положения лучшим ответом на этот вызов? Возможно, именно для введения на берегах Днепра чрезвычайного режима Кремль и устраивал свою столь дерзкую и демонстративную провокацию?", - говорится в обращении президентов к парламенту.

Они считают, что военное положение - это прежде всего радикальное ограничение прав граждан Украины, включая полный запрет забастовок, массовых собраний и акций.

"Существует еще один беспрецедентный риск, связанный с военным положением - это правовой хаос в государстве", - говорится в документе.

Кроме того, они приводят ряд других возможных последствий введения военного положения.

"Если депутаты решат, что альтернатив военном состояния не существует, они должны внести изменения в закон Украины "О правовом режиме военного положения", убрав из него норму об отмене выборов и чрезмерное ограничение прав и свобод людей. Мы считаем, что одновременно с введением военного положения и изменениями к указанному закону депутаты должны принять постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 так, как это предусмотрено действующей Конституцией Украины", - заявили президенты.

Теги: #президенты #военное_положение
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