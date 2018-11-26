КГГА, ОГА и местные органы власти должны создать советы обороны – текст указа "о введении военного положения в Украине"

Президент Украины Петр Порошенко своим указом "О введении военного положения в Украине" поручил областным и Киевской городской государственным администрациям, а также органам местного самоуправления создать советы обороны.

Указ президента Украины Петра Порошенко "О введении военного положения в Украине" обнародован на сайте Верховной Рады как приложение к законопроекту "О введении военного положения в Украине".

"Областным, Киевской городской государственной администрации, органам местного самоуправления создать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию в введении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения", - говорится в тексте документа.

Согласно указу, он вступает в силу одновременно с вступлением в силу закона Украины "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".