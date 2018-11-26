Политика

16:57 26.11.2018

Военное положение – это попытка президента сорвать выборы, заявляет Вилкул

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Военное положение – это попытка президента сорвать выборы, заявляет Вилкул

 Заместитель главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул считает, что возможное введение военного положения – это попытка президента Украины сорвать выборы и узурпировать власть.

"На протяжении последних 4,5 лет положение было гораздо хуже – Крым, Иловайск, Дебальцево, но военное положение введено не было, потому что они хотели прийти к власти и провести президентские и парламентские выборы. Сейчас попытка ввести военное положение – это попытка президента сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у нашего народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем", - написал А.Вилкул на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он подчеркнул, что только с помощью дипломатии и переговоров можно достичь успеха в сложившейся ситуации.

"Мы как страна должны стать лидерами переговорного процесса, и сделать это должен президент. Не вводить военное положение, а возглавить переговорный процесс со всеми, кто может повлиять: с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Россией", - отметил А.Вилкул.

Замглавы фракции "Оппоблок" заявил, что фракция будет голосовать против введения военного положения в стране.

Кроме этого, оппозиционеры будут требовать принятия постановления Верховной Рады о проведении выборов президента 31 марта 2019 года.

Теги: #вилкул #военное_положение #оппоблок
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