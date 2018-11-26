Политика

16:56 26.11.2018

Закон о введении правового режима военного положения требует изменений - Пашинский

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Закон о введении правового режима военного положения требует изменений - Пашинский

 Председатель комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский допускает, что со временем в закон о введении правового режима военного положения будут внесены изменения с учетом наработанного опыта.

"Мы сами инициируем изменения в закон о введении правового режима военного положения. У нас нет опыта введения этого закона", - сказал С.Пашинский на заседании комитета в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что эти изменения необходимо вносить, учитывая опыт действия данного закона.

"Есть, например, замечания МВД, которые хотят разъяснить те или иные положения закона", - добавил С.Пашинский.

Теги: #рада #военное_положение #пашинский
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