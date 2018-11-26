Кабмин должен ввести в действие и обеспечить выполнение плана введения режима военного положения в Украине - текст указа

Президент Украины Петр Порошенко своим указом "О введении военного положения в Украине" постановил ввести в стране правовой режим военного положения, в связи с чем поручил Кабинету министров ввести в действие план внедрения режима военного положения, а также обеспечить Вооруженные силы страны и другие военные формирования необходимыми для выполнения поставленных задач ресурсами.

Указ президента Украины Петра Порошенко "О введении военного положения в Украине" обнародован на сайте Верховной Рады как приложение к законопроекту "О введении военного положения в Украине".

"1) Ввести в действие план введения и обеспечения мероприятий правового режима военного положения в Украине. 2) Обеспечить поставки Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям материально-технических ресурсов и имущества, предоставление услуг и их финансирование в объеме, которое необходимо для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период", - отмечается в тексте указа в части поручений Кабмину.

Указ вступает в силу одновременно с вступлением в силу закона Украины "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".