Политика

16:48 26.11.2018

Франция призвала РФ освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли

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Франция призвала РФ освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли

Министерство иностранных дел Франции обратилось к РФ с призывом как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

"Мы призываем Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть захваченные корабли. Принимаемые Россией с весны 2018 года меры по проверке кораблей влияют на морские перевозки и деятельность украинских портов. Мы призываем Россию уважать свободу движения в Керченском проливе и навигации в водах Азовского моря", - говорится в заявлении МИД Франции в понедельник.

В Париже также выразили обеспокоенность ситуацией в Керченском проливе.

"Эта ситуация является прямым следствием аннексии России Крыма в марте 2014 года в нарушение международного права. Франция подтверждает свою приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию и Украину проявить максимальную сдержанность и предотвратить любую эскалацию", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Теги: #франция #азовское_море
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