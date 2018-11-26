"Оппозиционный блок" не будет поддерживать введение военного положения

Партия "Оппозиционный блок" и ее фракция в Верховной Раде считают введение в Украине военного положения неприемлемым.

"Партия "Оппозиционный блок" и ее фракция в Верховной Раде, считают неприемлемой для себя поддержку идеи введения военного положения в стране. Мы не дадим ни одного голоса за продление президентских полномочий Порошенко", - говорится в заявлении "Оппозиционного блока", распространенном пресс-службой партии в понедельник.

В партии также отметили, что голосовать за "хотелки президента" без предварительного заслушивания информации Министра иностранных дел, главы Службы безопасности Украины, главы Государственной пограничной службы, Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба ВС Украины – "нонсенс".

Кроме того, "Оппозиционный блок" обратился к мировому сообществу, представителям дипломатического корпуса и международным организациям с требованием дать оценку происходящему в Украине.

Вместе с тем, "Оппоблок" настаивает на проведении президентских выборов на всей территории Украины без каких-либо отсрочек. "Призываем депутатов Верховной Рады Украины проголосовать за постановление о проведении президентских выборов 31 марта 2019 года на всей подконтрольной Украине территории страны без изъятий и ограничений", - говорится в сообщении.

Также "Оппозиционный блок" обратился к гражданам Украины с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не дать власти возможности укрепить диктатуру.