Политика

16:45 26.11.2018

Комитет по нацбезопасности намерен просить правоохранителей дать оценку гражданам, обвинявшим Украину в агрессии против РФ

1 мин читать

 Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны намерен обратиться к генеральному прокурору Юрию Луценко и руководителю СБУ Василию Грицаку дать оценку гражданам Украины, которые публично обвиняли украинское государство в агрессии против Российской Федерации.

"Кто за то, чтобы обратиться немедленно к генеральному прокурору и главе Службы безопасности Украины дать немедленно правовую оценку гражданам Украины, которые в последнее время публично обвинили Украинское государство в агрессии против Российской Федерации, с требованием применить против этих граждан статью "государственная измена"", - предложил руководитель комитета Сергей Пашинский на его заседании в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", предложение С.Пашинского поддержали единогласно все присутствующие члены комитета.

Теги: #сбу #рада #агрессия_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Закон о введении правового режима военного положения требует изменений - Пашинский

Комитет по нацбезопасности просит Генпрокуратуру рассмотреть возможные признаки госизмены в высказываниях отдельных политиков и общественных деятелей

Порошенко внес в Раду законопроект о введении военного положения в Украине

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде утвердить указ президента о введении военного положения в Украине

Действия России в Керченском проливе являются узурпацией суверенных прав Украины - Климкин

Украина будет мирным путем урегулировать ситуацию на море, но сохраняет за собой право на самозащиту - Климкин

Страны Балтии и Грузия обвинили Россию в нарушении международного морского права из-за инцидента в Керченском проливе

Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО

На встрече политдиректоров "нормандской четверки" обсудят российскую агрессию в Черном море, миротворцев на Донбассе, освобождение заложников - Климкин

Киев призывает ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за ранение украинских моряков в Азовском море

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко раскритиковал текст указа о введении военного положения в Украине

Порошенко: в начале декабря я внесу в Раду проект решения об объявлении выборов президента Украины 31 марта 2019г

Министр по делам ветеранов Украины анонсировала создание электронного сервиса "е-ветеран"

Великобритания, Чехия, Норвегия и Молдова осудили российскую агрессию в Керченском проливе

Кравчук, Кучма и Ющенко призывают Раду в случае введения военного положения упразднить норму об отмене выборов

КГГА, ОГА и местные органы власти должны создать советы обороны – текст указа "о введении военного положения в Украине"

Военное положение – это попытка президента сорвать выборы, заявляет Вилкул

ГСЧС, органы власти и предприятия должны привести в полную готовность объекты системы гражданской защиты

Кабмин должен ввести в действие и обеспечить выполнение плана введения режима военного положения в Украине - текст указа

Франция призвала РФ освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА