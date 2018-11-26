Комитет по нацбезопасности намерен просить правоохранителей дать оценку гражданам, обвинявшим Украину в агрессии против РФ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны намерен обратиться к генеральному прокурору Юрию Луценко и руководителю СБУ Василию Грицаку дать оценку гражданам Украины, которые публично обвиняли украинское государство в агрессии против Российской Федерации.

"Кто за то, чтобы обратиться немедленно к генеральному прокурору и главе Службы безопасности Украины дать немедленно правовую оценку гражданам Украины, которые в последнее время публично обвинили Украинское государство в агрессии против Российской Федерации, с требованием применить против этих граждан статью "государственная измена"", - предложил руководитель комитета Сергей Пашинский на его заседании в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", предложение С.Пашинского поддержали единогласно все присутствующие члены комитета.