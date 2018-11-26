Комитет по нацбезопасности просит Генпрокуратуру рассмотреть возможные признаки госизмены в высказываниях отдельных политиков и общественных деятелей

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны обращается к Генеральной прокуратуре Украины в просьбой проверить в высказываниях отдельных политиков и общественных деятелей возможные признаки государственной измены в связи с допущением, что украинская сторона спровоцировала агрессию РФ.

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник рассказал журналистам в понедельник, что отдельные политики, общественные деятели, общеизвестные в публичном пространстве "позволили себе откровенно провокационные заявления, говоря о том, что именно Украина спровоцировала агрессивные действия РФ".

"Это абсолютно похоже на правовую квалификацию ст. 111 УК (государственная измена) и комитет в порядке парламентской функции контроля… поскольку такие заявления могут подвергать опасности любого гражданина, обращается к Генеральной прокуратуре Украины … проверить эту информацию и соответственно, открыть уголовные производства", - сообщил депутат.

"Еще раз подчеркиваю - это не объявление войны (введение военного положения - ИФ), это подготовка для надлежащего отпора, и мы верим, что эта война никогда полноценно не начнется на всей территории... Мы должны быть готовыми. На сильных не нападают", - подытожил он.