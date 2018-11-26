Политика

16:35 26.11.2018

Порошенко внес в Раду законопроект о введении военного положения в Украине

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Порошенко внес в Раду законопроект о введении военного положения в Украине

 Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, соответствующий проект закона №9338 зарегистрирован в Верховной Раде 26 ноября.

Согласно обнародованной в понедельник пояснительной записке, предложено ввести в Украине с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 60 суток до 14 часов 25 января 2019 года военное положение.

Законопроект, в частности, дает поручения государственным органам Украины по введению в действие плана внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине; обеспечения поставок ВСУ, другим военным формированием материально-технических ресурсов и имущества, оказание услуг и их финансирования в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период.

Также приведение в готовность к выполнению задач по назначению в особый период с введением степени "полная готовность" определенных объектов единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем; образование советов обороны и обеспечение содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

Теги: #законопроект #порошенко #рада #военное_положение
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