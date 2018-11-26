Политика

15:48 26.11.2018

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде утвердить указ президента о введении военного положения в Украине

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Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде утвердить указ президента о введении военного положения в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко о введении правового режима военного положения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение единогласно проголосовали все присутствующие на заседании члены комитета на заседании в понедельник.

Ранее в этот день президент Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9338 об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".

Теги: #комитет #рада #военное_положение
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