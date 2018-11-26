Указ о введении военного положения в Украине обнародован на сайте Рады как приложение к законопроекту

Указ президента Украины Петра Порошенко "О введении военного положения в Украине" обнародован на сайте Верховной Рады как приложение к законопроекту "О введении военного положения в Украине".

Этот указ №391/20018 от 26 ноября вступает в силу одновременно с вступлением в силу закона "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

https://www.president.gov.ua/documents/3902018-25574