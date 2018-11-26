ЕС работает над международной реакцией на события в Керченском проливе

Ситуация с задержанием украинских военных судов в Керченском проливе и ранением моряков совершенно недопустима, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно освободила корабли и персонал на борту, которому необходима медицинская помощь", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

М.Коцьянчич отметила, что Ф.Могерини "обсуждала этот вопрос с различными партнерами, начиная с момента усиления данной эскалации". "Мы продолжим работать над более широким международным ответом", - сказала представитель главы европейской дипломатии, напомнив о созыве Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

Пресс-секретарь сообщила, что и в настоящий момент продолжаются соответствующие "контакты на всех уровнях" со многими собеседниками, и они будут поддерживаться сегодня и в ближайшие дни.

В ответ на вопрос, почему реакция ЕС на серьезные события в Керченском проливе была проявлена на уровне всего лишь представителя Европейской внешнеполитической службы, а не 28 государств-членов или самой Ф.Могерини, М.Коцьянчич объяснила, что этот вопрос не нов. Эскалация продолжается уже определенное время, и с самого начала этой проблемой занималась лично высокий представитель ЕС по иностранным делам, которая неоднократно высказывалась по этой теме. А на прошлой неделе ситуация в Азовском море обсуждалась на уровне министров иностранных дел на Совете ЕС.

"Вчера (25 ноября - ИФ) была реакция по горячим следам в связи с текущей ситуацией на местах, и это не исключает, что в будущем может быть иной тип реакции. Все это воспринято очень серьезно. Высокий представитель осознает серьезность ситуации, и для нас этот вопрос является одним из важнейших приоритетов", - сказала представитель Ф.Могерини.

Она добавила, что государства ЕС намерены обсудить ситуацию на заседании Комитета по политике и безопасности не позднее вторника. По ее словам, не исключен и другой уровень рассмотрения этого вопроса.

Пресс-секретарь вернулась к тексту опубликованного накануне заявления официального представителя ЕВС по ситуации в Керченском проливе и повторила слова о необходимости "сделать все возможное для деэскалации".

"Вы знаете, что Европейский союз не признает и не будет признавать аннексию Крымского полуострова Россией и осуждает российскую агрессию против Украины", - подчеркнула М.Коцьянчич.

Отвечая на вопросы, она сказала, что не станет заниматься юридическим истолкованием ситуации, и заявила, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Это позиция, которую мы защищаем давно", - подчеркнула представитель Ф.Могерини.