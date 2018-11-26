Порошенко указом ввел в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".

Соответствующий указ президента №390/2018 от 26 ноября 2018 года обнародован на сайте главы Украинского государства.

Данное решение СНБО прилагается без пункта 12, который является секретным.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, одновременно с законом о его утверждении. Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Согласно решению СНБО от 26 ноября, которое прилагается к данному указу, признано необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечению национальной безопасности, устранению угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Предложить президенту Украины ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года", - сказано в решении СНБО.

Констатируется также, что действия РФ против кораблей ВМС ВСУ, имевшие тяжелые последствия, представляют собой преступление вооруженной агрессии и подпадают под пункты "с" и "d" статьи 3 Резолюции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года.

Министерству иностранных дел Украины надлежит обратиться к государствам, которые подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, с предложением немедленно организовать консультации по поводу акта вооруженной агрессии РФ против Украины; безотлагательно инициировать созыв заседаний Совета безопасности ООН, Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

МИД также должен организовать консультации президента Украины, министра иностранных дел Украины с лидерами союзных и партнерских государств, Европейского Союза, руководством ООН, ОБСЕ, других международных организаций.

Поручено МИД и Министерству информационной политики неотложно организовать информационную кампанию по доведению до руководства иностранных государств, влиятельных международных политических, экономических, общественных кругов объективной информации об очередном акте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить Мобилизационный план Вооруженных сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно: подать президенту Украины предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных сил Украины и других военных формирований; организовать противовоздушную оборону Украины с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск (сил) от ударов с воздуха", - говорится в решении СНБО.

Генштабу также поручено внести на рассмотрение СНБО предложения по привлечению других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения; предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.

Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины - предпринять неотложные меры с целью обеспечения общественного порядка, охраны и обороны объектов критической инфраструктуры, охраны иностранных дипломатических представительств.

Службе безопасности Украины - предпринять безотлагательные меры по усилению контрразведывательного, антитеррористического и контрдиверсионного режима, информационной безопасности.

СБУ, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, другим субъектам обеспечения кибербезопасности - предпринять меры по обеспечению кибербезопасности.

Администрации Государственной пограничной службы Украины - усилить охрану государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с Автономной Республикой Крым.