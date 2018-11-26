Глава ЦИК: Последствия военного положения на проведение выборов в Украине можно обсуждать только после принятия Радой решения

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук указывает, что анализировать и комментировать последствия введения военного положения на проведение выборов в стране можно только после принятия Верховной Радой соответствующего решения и его изучения.

"До рассмотрения парламентом вопроса об утверждении указа президента по военному положению, Центральной избирательной комиссии пока нечего сообщить по этому поводу. Мы – орган, который применяет то решение, которое принимает Верховная Рада. Каким оно будет, какие будут в нем выписаны нормы, - с этого момента вы можете ожидать какую-то позицию ЦИК о дальнейших действиях", - сказала она журналистам в понедельник после завершения заседания Центризбиркома.