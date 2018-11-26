Политика

14:51 26.11.2018

Путина информировали об украинских кораблях сразу после их появления в нейтральных водах около Крыма - Песков

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Путина информировали об украинских кораблях сразу после их появления в нейтральных водах около Крыма - Песков

Президент РФ Владимир Путин получал информацию о ситуации с украинскими кораблями, как только они появились в нейтральных водах недалеко от Крыма, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту РФ с самого начала было доложено о движении кораблей, когда они появились вчера днем в нейтральных водах напротив Крыма, и дальше он получал информацию на постоянной основе", - отметил Д.Песков.

На просьбу прокомментировать судьбу задержанных российскими пограничниками кораблей и экипажей, пресс-секретарь президента РФ отметил: "Мы с вами знаем, что возбуждено уголовное дело в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации. Деталей я не знаю".

На вопрос, принимал ли В.Путин решение об атаке на украинские суда, Д.Песков сказал: "Это не атака, а действия, необходимые для пресечения нарушения государственной границы РФ".

"На этот счет у пограничников есть сценарий, которым они руководствуются в подобных ситуациях", - сказал он.

Д.Песков также отметил, что задержанные украинские моряки преследуются в строгом соответствии с российским законодательством.

Он воздержался от ответа на вопрос, являются ли эти моряки военнопленными с точки зрения российской стороны. "Я не могу ответить на этот вопрос. Нарушители границы преследуются в строгом соответствии с законодательством", - сказал Д.Песков.

Теги: #рф #песков #азовское_море #путин
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