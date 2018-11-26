Политика

14:45 26.11.2018

ВО "Свобода" поддерживает введение военного положения в Украине

1 мин читать
ВО "Свобода" поддерживает введение военного положения в Украине

 Партия ВО "Свобода" поддерживает введение военного положения в Украине, но предостерегает от превращения этого в политтехнологию предвыборной кампании, сказано в заявлении политической силы.

"Народные депутаты-"свободовцы" будут голосовать за введение военного положения. Это необходимо для государства. Но националисты предупреждают: военное положение не должно стать политтехнологией для избирательной кампании. Это должен быть реальный механизм для борьбы с агрессором", - сказано в заявлении, обнародованном на странице "Свободы" в соцсети Facebook в понедельник.

Политсила выступает за дальнейшие шаги после введения военного положения, в частности за разрыв дипломатических отношений и всех договоров с Россией, закрытие границы и прекращение торговли с этой страной, прекращение деятельности на территории Украины российского бизнеса и начало процесса его конфискации.

Кроме того, "свободовцы" считают, что Украине следует срочно обратиться к США и Великобритании как государствам-гарантам Украины по Будапештскому меморандуму для реализации конкретных действий в защиту украинского суверенитета.

Теги: #свобода #военное_положение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде утвердить указ президента о введении военного положения в Украине

Указ о введении военного положения в Украине обнародован на сайте Рады как приложение к законопроекту

Порошенко указом ввел в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине

Глава ЦИК: Последствия военного положения на проведение выборов в Украине можно обсуждать только после принятия Радой решения

Фракция "Самопомич" требует от президента указа о введении военного положения и открытого заседания Рады

Нардеп Бойко: введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта в Азовском море

Фракция Ляшко поддержит введение военного положения в Украине, настаивает на решении о выборах президента 31 марта 2019 года

Закон Украины "О правовом режиме военного положения"

После введения военного положения в Украине будет запрещено проводить выборы и массовые собрания, ряд ограничений опциональны

Компромиссом по военному положению может быть введение его на 30 дней и на ограниченной территории – нардеп Береза

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссар Хан призвал Россию освободить украинские суда и экипаж

ЕС работает над международной реакцией на события в Керченском проливе

Путина информировали об украинских кораблях сразу после их появления в нейтральных водах около Крыма - Песков

Тимошенко обратилась к международным партнерам Украины в связи с российской агрессией в Азовском море

Туск заверил Порошенко, что приложит усилия для консолидации позиции ЕС по поддержке Украины и продлении санкций против РФ

Туск осудил Россию за применение силы в Азовском море

Действия России в Керченском проливе являются узурпацией суверенных прав Украины - Климкин

Украина будет мирным путем урегулировать ситуацию на море, но сохраняет за собой право на самозащиту - Климкин

В "Оппозиционной платформе – За життя" считают не обоснованным введение военного положения

Страны Балтии и Грузия обвинили Россию в нарушении международного морского права из-за инцидента в Керченском проливе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА