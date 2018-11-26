Партия ВО "Свобода" поддерживает введение военного положения в Украине, но предостерегает от превращения этого в политтехнологию предвыборной кампании, сказано в заявлении политической силы.

"Народные депутаты-"свободовцы" будут голосовать за введение военного положения. Это необходимо для государства. Но националисты предупреждают: военное положение не должно стать политтехнологией для избирательной кампании. Это должен быть реальный механизм для борьбы с агрессором", - сказано в заявлении, обнародованном на странице "Свободы" в соцсети Facebook в понедельник.

Политсила выступает за дальнейшие шаги после введения военного положения, в частности за разрыв дипломатических отношений и всех договоров с Россией, закрытие границы и прекращение торговли с этой страной, прекращение деятельности на территории Украины российского бизнеса и начало процесса его конфискации.

Кроме того, "свободовцы" считают, что Украине следует срочно обратиться к США и Великобритании как государствам-гарантам Украины по Будапештскому меморандуму для реализации конкретных действий в защиту украинского суверенитета.