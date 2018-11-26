Тимошенко обратилась к международным партнерам Украины в связи с российской агрессией в Азовском море

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает международных партнеров предоставить Украине действенную, в том числе и военную помощь.

"Обращение к международным партнерам Украины. Мы, безусловно, благодарны Вам за слова моральной поддержки, но в этих чрезвычайных условиях имеем полное право требовать от стран мира, от коллективных мировых органов безопасности конкретной, четкой, действенной помощи, включая военную", - написал Ю.Тимошенко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Она подчеркнула, что сегодня Российская Федерация осуществляет откровенную, неспровоцированную агрессию против независимого Украинского государства, а политика либерального "потакания" агрессору не устраняет угрозу эскалации и "войны" в мире.

Кроме того, лидер "Батькивщины" обратилась к странам-гарантам безопасности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму.

"Пришло время выполнять гарантии. Поймите, что Путин и Россия сегодня угрожают не только Украины. Речь уже давно идет об угрозе Европе и всему мировому порядку", - подытожила Ю.Тимошенко.