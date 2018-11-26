Действия России в Керченском проливе являются узурпацией суверенных прав Украины - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия своими действиями в Керченском проливе узурпировала суверенные права Украины, гарантированные конвенцией ООН.

"Действия Российской Федерации и в Керченском проливе, и в Черном море являются применением силы и на территории Украины. То, что произошло вчера, уже за пределами 12-мильной зоны – таким образом, Россия нарушила все базовые фундаментальные нормы международного права в смысле 2 статьи Устава ООН", - сказал П.Климкин на брифинге в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул: "На самом деле действия РФ являются узурпацией суверенных прав Украины, гарантированных ст. 2 Конвенции ООН… И любые ссылки и манипуляции России о якобы нарушении государственной границы являются по определению нелегитимными".

По словам министра, есть решения всех международных органов, включая Генассамблею ООН, на основании которых были введены мировые санкции против РФ.

Кроме того, отметил П.Климкин, действия Российской Федерации являются нарушением свободы судоходства, нарушением ст. 38 и 44 Конвенции ООН по морскому праву.

"Таким образом, РФ своими действиями подтвердила никчемность двусторонних соглашений относительно Керченского пролива и Азовского моря", - подчеркнул министр ,указав, что Россия нарушила все базовые принципа международного морского права.