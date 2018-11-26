Политика

12:47 26.11.2018

Фракция Ляшко поддержит введение военного положения в Украине, настаивает на решении о выборах президента 31 марта 2019 года

1 мин читать
Фракция Ляшко поддержит введение военного положения в Украине, настаивает на решении о выборах президента 31 марта 2019 года

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила поддержать решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введение военного положения в Украине.

"Фракция Радикальной партии Ляшко приняла решение поддержать введение военного положения", - сообщил член фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

В то же время он отметил, что фракция настаивает, чтобы парламент уже сегодня принял постановление о назначении выборов президента Украины на 31 марта 2019 года, а также внес изменения в законодательстве касательно проведения выборов во время военного положения.

Теги: #радикалы #снбо #военное_положение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нардеп Бойко: введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта в Азовском море

Закон Украины "О правовом режиме военного положения"

После введения военного положения в Украине будет запрещено проводить выборы и массовые собрания, ряд ограничений опциональны

Компромиссом по военному положению может быть введение его на 30 дней и на ограниченной территории – нардеп Береза

Сыроид: военное положение в Украине – возможность манипулировать президентскими выборами и применить диктатуру

Военное положение может быть отменено в любое время

Ляшко предлагает законодательно разрешить проводить в Украине выборы в условиях военного положения

Фракция БПП поддерживает решение СНБО о введении военного положения в Украине на 60 суток в связи с агрессией РФ в Керченском проливе

Турчинов заявил о недопустимости переговоров с "марионетками Кремля" на Донбассе

Турчинов о санкциях РФ: Налякали їжаків голим задом!

ПОСЛЕДНЕЕ

Евродепутаты добиваются от российских властей допуска делегации Европарламента к политзаключенному Сенцову - Хармс

Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО

Генсек Совета Европы предостерегает от эскалации в Керченском проливе

На встрече политдиректоров "нормандской четверки" обсудят российскую агрессию в Черном море, миротворцев на Донбассе, освобождение заложников - Климкин

Министр по делам ветеранов Украины намерена в первую очередь создать совет ветеранов

Порошенко проводит телефонный разговор с генсеком НАТО

Минобороны Польши проводит совещание в связи с действиями РФ в Азовском море

В Европарламенте обсудят возможность санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе

Киев призывает ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за ранение украинских моряков в Азовском море

В Австралии призывают Россию восстановить право Украины на судоходство в Керченском проливе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА