Фракция Ляшко поддержит введение военного положения в Украине, настаивает на решении о выборах президента 31 марта 2019 года

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила поддержать решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введение военного положения в Украине.

"Фракция Радикальной партии Ляшко приняла решение поддержать введение военного положения", - сообщил член фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

В то же время он отметил, что фракция настаивает, чтобы парламент уже сегодня принял постановление о назначении выборов президента Украины на 31 марта 2019 года, а также внес изменения в законодательстве касательно проведения выборов во время военного положения.