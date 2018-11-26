Политика

12:38 26.11.2018

На встрече политдиректоров "нормандской четверки" обсудят российскую агрессию в Черном море, миротворцев на Донбассе, освобождение заложников - Климкин

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На встрече политдиректоров "нормандской четверки" обсудят российскую агрессию в Черном море, миротворцев на Донбассе, освобождение заложников - Климкин

На встрече политдиректоров "нормандской четверки" обсудят российскую агрессию в Черном море, миротворцев на Донбассе, освобождение заложников - Климкин

(Добавлен текст после 2-го абз.)

Киев. 26 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В повестке дня встречи политических директоров "нормандской четверки" в понедельник в Берлине – российская агрессия в Черном море, миротворцы на Донбассе и освобождение политзаключенных и заложников, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Наши партнеры приложили много усилий для организации сегодняшней встречи политических директоров нормандской четверки в Берлине и обсуждения формата возможной миротворческой операции на Донбассе. (…) Повестка дня: акты российской агрессии в Черном море, миротворцы на Донбассе и освобождение политических заключенных и заложников", - написал глава МИД на странице в Фейсбуке.

При этом он констатировал, что "с миром и миротворчеством в РФ, как видим, совсем не сложилось".

"Но даже в этой чрезвычайно сложной ситуации будем вместе с нашими друзьями пытаться говорить с Россией", - подчеркнул П.Климкин.

Теги: #азовское_море #агрессия_рф #климкин #нормандская_четверка
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