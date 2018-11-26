Министр по делам ветеранов Украины намерена в первую очередь создать совет ветеранов

Министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз планирует начать свою работу с создания совета ветеранов при этом ведомстве.

"Первый приказ министра будет именно о создании совета ветеранов при Министерстве по делам ветеранов", - сказала И.Фриз на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Она напомнила, что юридическое оформление министерства займёт определенное время (ориентировочно до июня 2019 года).

"Юридически министерство может считаться функциональным, когда у него есть комплектация на 30%", - пояснила министр.

И.Фриз также призвала ветеранов, которые закончили курсы по подготовке госслужащих, принять участие в конкурсе на должности министерства.

"Все сто ветеранов, которые прошли курсы! Обращаюсь и прошу - идти на конкурсные должности и принимать участие в работе Министерства ветеранов", - сказала она.

Как сообщалось, 27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания этого ведомства.

22 ноября Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана о назначении министром по делам ветеранов народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" И.Фриз.