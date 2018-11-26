Минобороны Польши проводит совещание в связи с действиями РФ в Азовском море

Министр национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак созвал совещание с командующими польских военных служб для обсуждения обострения ситуации в Азовском море.

"Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак проводит совещание с руководителем Генштаба Войска Польского, командующими Вооруженных сил Республики Польша и руководством военных служб касательно обострения ситуации в Азовском море", - сообщает посольство Украины в Польше на своей странице в соцсети Твиттер в понедельник.