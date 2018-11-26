В Европарламенте обсудят возможность санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе

В Европейском парламенте обсудят возможность введения санкций в отношении России из-за агрессии в Керченском проливе по отношению к украинским судам, заявила евродепутат Ребекка Хармс.

"Неделю назад в Европарламенте прошли дискуссии относительно возможной эскалации ситуации в Азовском море, в частности в Керченском проливе. Я и другие коллеги говорили о том, что в случае возможной эскалации необходимо ввести новые, более жёсткие санкции. Из-за того, что произошло вчера и сегодня, эта дискуссия состоится снова, через несколько дней", - сказала она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам Р.Хармс, нельзя ничего не делать в ответ на нарушение международного морского права.