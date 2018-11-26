В Австралии призывают Россию восстановить право Украины на судоходство в Керченском проливе

В Австралии обеспокоены ситуацией в Азовском море и призывают Российскую Федерацию восстановить право Украины на судоходство в Керченском проливе.

"Австралия обеспокоена событиями в Азовском море. Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем Россию восстановить право на судоходство в Керченском проливе", - говорится в сообщении посольства Австралии в Украине в Твиттере.