Политика

10:49 26.11.2018

В Норвегии обеспокоены ситуацией в Азовском море – посол

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В Норвегии обеспокоены ситуацией в Азовском море – посол

Посол Норвегии в Украине Улле Терье Хорпестад заявил, что ситуация в Азовском море является особо сложной и беспокоит Норвегию.

"Сегодня имеем особо сложную ситуацию в Азовском море, и эта ситуация нас беспокоит. Могу только подчеркнуть, что Норвегия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, осуждает незаконную оккупацию Крыма Российской Федерацией", - сказал он в ходе Международной антикоррупционной конференции в понедельник в Киеве.

В свою очередь, первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что действия России в Азовском море являются прямым продолжением аннексии Крыма, вторжения на Донбасс и сбитого международного лайнера MH-17.

"Все эти действия являются вызовом для всего мирового сообщества", - добавил он.

Теги: #норвегия #азовское_море
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