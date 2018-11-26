В Норвегии обеспокоены ситуацией в Азовском море – посол

Посол Норвегии в Украине Улле Терье Хорпестад заявил, что ситуация в Азовском море является особо сложной и беспокоит Норвегию.

"Сегодня имеем особо сложную ситуацию в Азовском море, и эта ситуация нас беспокоит. Могу только подчеркнуть, что Норвегия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, осуждает незаконную оккупацию Крыма Российской Федерацией", - сказал он в ходе Международной антикоррупционной конференции в понедельник в Киеве.

В свою очередь, первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что действия России в Азовском море являются прямым продолжением аннексии Крыма, вторжения на Донбасс и сбитого международного лайнера MH-17.

"Все эти действия являются вызовом для всего мирового сообщества", - добавил он.