В Берлине опасаются роста напряженности между Россией и Украиной в Азовском море

Замминистра иностранных дел, госсекретарь МИД Германии по делам Европы Михаэль Рот, на фоне ситуации в районе Азовского моря, заявил, что худшим вариантом в данный момент был бы рост напряженности между Россией и Украиной.

"(Ситуация - ИФ) крайне опасная: последнее, что нам нужно, так это дальнейшая эскалация в отношениях между Россией и Украиной", - сказал М.Рот в понедельник немецкому радио.

Он отметил, что не имеет персональной информации об инциденте, однако уверен, что "Россия, в соответствии с международным правом, должна гарантировать свободный доступ в украинские порты в Азовском море".

Он также призвал стороны к снижению напряженности и недопущению такого развития событий, "которое бы, в конечном счете, привело бы к ужасающим последствиям".