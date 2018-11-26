Политика

10:39 26.11.2018

Порошенко требует от руководства РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе

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Порошенко требует от руководства РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко обратился к руководству Российской Федерации с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе накануне.

"Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права грубо были задержаны, и судьба которых неизвестна", - подчеркнул П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Он также потребовал немедленно передать задержанных моряков украинской стороне вместе с кораблями и срочно провести деэскалацию ситуацию в Азовском море и "по другим направлениям".

Президент отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

Теги: #корабли #заложники #порошенко #азовское_море
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