В Конгрессе США осудили противоправные действия России

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки осудили противоправные действия России в Азовском море, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Дерзкое нарушение Россией международного права в Азовском море и провокационные атаки относительно суверенитета Украины являются абсолютно неприемлемыми. Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив, позволив украинским судам свободно использовать украинские порты", - говорится в заявлении конгрессмена и сопредседателя Украинского конгрессового кокуса Брайана Фицпатрика, цитирует украинская дипломатическая миссия в Facebook.

"США не игнорировать агрессию России против Украины", - добавил конгрессмен.