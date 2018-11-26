Политика

06:49 26.11.2018

В Конгрессе США осудили противоправные действия России

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В Конгрессе Соединенных Штатов Америки осудили противоправные действия России в Азовском море, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Дерзкое нарушение Россией международного права в Азовском море и провокационные атаки относительно суверенитета Украины являются абсолютно неприемлемыми. Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив, позволив украинским судам свободно использовать украинские порты", - говорится в заявлении конгрессмена и сопредседателя Украинского конгрессового кокуса Брайана Фицпатрика, цитирует украинская дипломатическая миссия в Facebook.

"США не игнорировать агрессию России против Украины", - добавил конгрессмен.

Теги: #осуждение #рф #конгресс #украина #сша
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