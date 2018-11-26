Канада требует от РФ освободить захваченные украинские судна
Канада осуждает российскую агрессию против Украины в Керченском проливе и требует немедленно освободить захваченные украинские военные судна, сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
"Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе. Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановлению свободы навигации”, - написала Х.Фриланд в своем микроблоге Твиттер.
Она также отметила, что "Канада непоколебима в поддержке суверенитета Украины".