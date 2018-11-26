Политика

04:30 26.11.2018

Гройсман: Необходимо мобилизовать все возможности для защиты государства

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Гройсман: Необходимо мобилизовать все возможности для защиты государства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина должна мобилизовать все возможности государства, чтобы защитить свою территориальную целостность, сообщает сайт правительственного портала.

"Если нужно принимать решения, которые не ущемляют права и обязанности людей, а с другой стороны мобилизуют резервы государства, чтобы защитить границы и целостность, это надо сделать, - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что Украина на протяжении 5 лет является объектом скрытой и нескрываемой агрессии (РФ – ИФ).

"То, что сегодня произошло - недопустимо. Считаю, что должен быть мобилизован весь цивилизованный мир, чтобы этому дикарству поставить точку. Никто не дал права не уважать закон, посягать на территориальную целостность государства", - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства заверил, что все, что касается экономической стабильности - будет сделано.

"Все, что касается национальной экономики, рост - будем обеспечивать и дальше. Мы сохраним спокойствие и порядок. И обеспечим ресурсы, чтобы защитить государство", - добавил он.

Теги: #гройсман #защита #украина #государство
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