Политика

04:28 26.11.2018

Украина требует от РФ вернуть захваченные в Азовском море судна и освободить пленных

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Украина требует от РФ вернуть захваченные в Азовском море судна и освободить пленных

МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", а также ранением и захватом в плен членов их экипажей, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины… Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море", - заявили в министерстве.

В сообщении пресс-службы отмечаются требования Украины об оказании безотлагательной медицинской помощи раненым военнослужащим, обеспечении их немедленного безопасного возвращения на территорию украинского государства, а также возвращения захваченного военного имущества и компенсации украинской стороне причиненных убытков.

"Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим", - добавили в МИД.

Кроме того, в заявлении министерства призвали принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе из-за применения новых и усиления существующих санкций, а также предоставление Украине военную помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно-признанных границ.

Теги: #азов #рф #украина #мид
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