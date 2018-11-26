Сыроид: военное положение в Украине – возможность манипулировать президентскими выборами и применить диктатуру

Введение военного положения в Украине в настоящее время связано с политической целесообразностью, а не с активизацией российской агрессии, считает вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Военное положение на всей территории Украины - прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры", - написала она на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

По мнению О.Сыроид, со времени аннексии Крыма и начала агрессии РФ на Донбассе была большая необходимость во введении военного положения, чем в настоящее время.

Она напоминает,что агрессия России против Украины началась 20 февраля 2014 года с началом аннексии Крыма.

"Основания для введения военного положения в Донецкой и Луганской областях (угроза нападения и независимости) возникли в апреле 2014 года. Но тот же и.о. президента их не заметил и военное положение не ввел. Война продолжается пятый год. Более 10 тыс убитых, десятки тысяч раненых, сотни военнопленных. Но это не убедило нынешнего президента ввести военное положение», - пишет она в своей публикации.

Вице-спикер убеждена, что не российская агрессия, захват украинских военнослужащих и судов является причиной введения военного положения.

"Военное положение не вводили там, где было нужно, и тогда, когда было нужно, потому что на государство и на солдат им было наплевать. Президент и нынешний секретарь СНБО просто не видели в этом политической выгоды для себя…А сегодня увидели!", - заявила О.Сыроид.