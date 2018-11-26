И.Геращенко: Военное положение не означает автоматической отмены выборов

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявляет, что "военное положение не означает автоматической отмены выборов".

"Выборы будут. Военное положение не означает автоматической отмены выборов. Порошенко (президент Украины Петр Порошенко – ИФ) точно не боится Путина. Выборов тем более не боится. И конкурентов - оппонентов - и подавно", - написала она в Фейсбук в ответ на мнения о введении военного положения, чтобы избежать президентских выборов.