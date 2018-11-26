Политика

03:06 26.11.2018

Фракция БПП поддерживает решение СНБО о введении военного положения в Украине на 60 суток в связи с агрессией РФ в Керченском проливе

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Фракция "Блок Петра Порошенко" поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о проведении внеочередного заседания Верховной Рады в понедельник, 26 ноября, и принятии на нем решения о введении военного положения в Украине на 60 суток в связи с агрессией РФ в Керченском проливе.

В заявлении фракции БПП, размещенной на странице партии в соцсети Фейсбук, отмечается, что обстрел кораблей украинских Военно-морских сил и их захват, во время которого были ранены шесть украинских моряков – это сознательный акт агрессии в акватории Азовского моря, организованный Кремлем.

"Фракция "Блок Петра Порошенко" примет участие в заседании Верховной Рады Украины и призывает коллег по парламенту собраться на внеочередное заседание парламента и принять решение о введении военного положения в Украине. Наша обязанность обеспечить национальную безопасность нашего государства, суверенитет, незыблемость наших границ и сделать все возможное для отпора российского агрессора и сохранению целостности Украины", - сказано в заявлении.

Теги: #рада #бпп #украина #военное_положение
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