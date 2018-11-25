Политика

23:13 25.11.2018

Украина инициирует спецзаседание постоянного совета ОБСЕ в связи с ситуацией в Керченском проливе

1 мин читать
Украина инициирует спецзаседание постоянного совета ОБСЕ в связи с ситуацией в Керченском проливе

 Украина инициирует специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в связи с агрессивными действиями России в Азовском и Черном морях в отношении украинских судов, сообщает постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Вене.

"Россия использовала военную силу против украинских судов вблизи Керченского пролива. Российская агрессия не ослабевает. Украина инициировала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении посольства в Твиттер.

Теги: #обсе_керчь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина обратилась в Совбез ООН с требованием созвать заседание – И.Геращенко

Украина обратилась к США за поддержкой из-за ситуации в Керченском проливе - посол

Судна ВМС Украины в Керченском проливе захвачены спецназом РФ, два военных ранены – ВМС

Порошенко поручил МИД проинформировать страны "Большой семерки" и членов СБ ООН о событиях в Керченском проливе – пресс-служба АП

Порошенко созывает Военный кабинет в связи с событиями на Азове

МИД Литвы: Действия РФ против украинских судов - акт агрессии

Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

Макрон призвал передать информацию о химатаке в Алеппо в ОЗХО

Процесс Brexit далек от своего завершения – Макрон

Пашинян уходит в "предвыборный" отпуск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА