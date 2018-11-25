Украина инициирует спецзаседание постоянного совета ОБСЕ в связи с ситуацией в Керченском проливе

Украина инициирует специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в связи с агрессивными действиями России в Азовском и Черном морях в отношении украинских судов, сообщает постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Вене.

"Россия использовала военную силу против украинских судов вблизи Керченского пролива. Российская агрессия не ослабевает. Украина инициировала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении посольства в Твиттер.