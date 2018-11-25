Судна ВМС Украины в Керченском проливе захвачены спецназом РФ, два военных ранены – ВМС

Судна Военно-морских сил Украины в Керченском проливе захвачены спецназом РФ, ранены двое украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба ВМС Украины в Фейсбук.

"Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряков", - говорится в сообщении.

В командовании ВМС также отмечается, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке.