Политика

22:03 25.11.2018

Судна ВМС Украины в Керченском проливе захвачены спецназом РФ, два военных ранены – ВМС

1 мин читать
Судна ВМС Украины в Керченском проливе захвачены спецназом РФ, два военных ранены – ВМС

Судна Военно-морских сил Украины в Керченском проливе захвачены спецназом РФ, ранены двое украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба ВМС Украины в Фейсбук.

"Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряков", - говорится в сообщении.

В командовании ВМС также отмечается, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке.

Теги: #вмс_всу
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Российские катера открыли огонь по кораблям ВМС Украины в Керченском проливе, есть раненый – ВМС

Украина работает над получением от США катеров береговой охраны – посол Чалый

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина обратилась в Совбез ООН с требованием созвать заседание – И.Геращенко

Украина обратилась к США за поддержкой из-за ситуации в Керченском проливе - посол

Порошенко поручил МИД проинформировать страны "Большой семерки" и членов СБ ООН о событиях в Керченском проливе – пресс-служба АП

Порошенко созывает Военный кабинет в связи с событиями на Азове

МИД Литвы: Действия РФ против украинских судов - акт агрессии

Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

Макрон призвал передать информацию о химатаке в Алеппо в ОЗХО

Процесс Brexit далек от своего завершения – Макрон

Пашинян уходит в "предвыборный" отпуск

Меркель не знает, что будет, если британский парламент не согласует сделку по Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА