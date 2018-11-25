МИД Литвы: Действия РФ против украинских судов - акт агрессии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил агрессивные действия России в Чёрном и Азовском морях в отношении украинских судов и считает, что это очередное нарушение права.

"Решительно осуждаем переход России к физическому блокированию Керченского пролива и тарана украинского судна. Это не может быть квалифицировано иначе, чем акт агрессии и еще одно вопиющее нарушение международного морского права. Такие действия подрывают безопасность всего региона", - написал он на своей странице в Твиттер в воскресенье.