Политика

20:24 25.11.2018

МИД Литвы: Действия РФ против украинских судов - акт агрессии

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МИД Литвы: Действия РФ против украинских судов - акт агрессии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил агрессивные действия России в Чёрном и Азовском морях в отношении украинских судов и считает, что это очередное нарушение права.

"Решительно осуждаем переход России к физическому блокированию Керченского пролива и тарана украинского судна. Это не может быть квалифицировано иначе, чем акт агрессии и еще одно вопиющее нарушение международного морского права. Такие действия подрывают безопасность всего региона", - написал он на своей странице в Твиттер в воскресенье.

 

Теги: #рф #украина #литва #осуждение
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