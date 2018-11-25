Политика

17:12 25.11.2018

Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

1 мин читать
Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поблагодарил себя за то, что цены на нефть снижаются.

"Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо Вам, президент Т.). Прибавим это... к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция замедляется (вы слышите, ФРС)!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее в среду Д.Трамп опубликовал твит, в котором он поблагодарил за снижение цен на нефть Саудовскую Аравию и призвал ее и призвал к дальнейшему снижению цен на нефть.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены - ИФ) еще!" - написал президент США в среду.

Цены на нефть марки Brent рухнули более чем на 6% к концу европейских торгов в пятницу, за неделю падение составило около 12%.

Д.Трамп неоднократно критиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС) США в вопросе постепенного повышения процентной ставки.

Теги: #сша #трамп #нефть
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Мексики - Помпео

Иванка Трамп использовала личную почту для переписки с Белым домом

Пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США

Украина продолжает дискуссии с США относительно нового вооружения

Трамп назвал своим самым трудным решением налаживание связей с КНДР

Порошенко: Никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

Трамп подготовил письменные ответы на вопросы спецпрокурора Мюллера

Эксперты США и ЕС дали более 50 рекомендации для подготовки к выборам в Украине в 2019 году

США подтвердили Украине готовность сохранять антироссийские санкции и приветствовали стремление Киева вступить в НАТО

Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и дело Хашкаджи

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон призвал передать информацию о химатаке в Алеппо в ОЗХО

Процесс Brexit далек от своего завершения – Макрон

Пашинян уходит в "предвыборный" отпуск

Меркель не знает, что будет, если британский парламент не согласует сделку по Brexit

Морская агрессия РФ против украинских кораблей ставит крест на пользе для Украины соглашения по Азову – постпред президента по АРК

Действия РФ в Азовском и Черном морях угрожают безопасности всех государств Черноморского региона и нарушают Морскую конвенцию

Европарламент сможет проголосовать за документы по Brexit в феврале-марте 2019 года - спикер

Саммит ЕС призвал Еврокомиссию и Европарламент обеспечить вступление в силу соглашения по Brexit 30 марта

Саммит ЕС утвердил соглашение по Brexit – Туск

Достигнутое соглашение по Brexit стало для Великобритании лучшим из возможных - Юнкер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА