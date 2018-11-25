Макрон призвал передать информацию о химатаке в Алеппо в ОЗХО

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье призвал передать информацию об атаке в сирийском Алеппо в ОЗХО.

"Я хотел бы, чтобы те, кто раскрыл эту информацию о возможном использовании химического оружия, могли бы передать всю эту информацию в международную организацию в Гааге (ОЗХО - ИФ)", - сказал он, выступая на Саммите ЕС.

Он пообещал, что Франция затронет ситуацию в Алеппо на различных встречах.

"Мы будем обсуждать эту ситуацию не только с членами ЕС, но и с различными партнерами в предстоящие дни", - сказал Э.Макрон.

При этом он подчеркнул, что у Франции нет ясной и достаточной информации по ситуации.

Э.Макрон также заявил, что Франция осуждает любое использование химоружия. "Я хотел бы подчеркнуть, что Франция осуждает использование химического оружия, кем бы оно ни применялось", - сказал он.

Сирийские СМИ ранее сообщили, что террористические группировки, базирующиеся в провинции Алеппо, выпустили снаряды с отравляющими веществами по нескольким кварталам Алеппо.