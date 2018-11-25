Политика

16:29 25.11.2018

Макрон призвал передать информацию о химатаке в Алеппо в ОЗХО

1 мин читать
Макрон призвал передать информацию о химатаке в Алеппо в ОЗХО

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье призвал передать информацию об атаке в сирийском Алеппо в ОЗХО.

"Я хотел бы, чтобы те, кто раскрыл эту информацию о возможном использовании химического оружия, могли бы передать всю эту информацию в международную организацию в Гааге (ОЗХО - ИФ)", - сказал он, выступая на Саммите ЕС.

Он пообещал, что Франция затронет ситуацию в Алеппо на различных встречах.

"Мы будем обсуждать эту ситуацию не только с членами ЕС, но и с различными партнерами в предстоящие дни", - сказал Э.Макрон.

При этом он подчеркнул, что у Франции нет ясной и достаточной информации по ситуации.

Э.Макрон также заявил, что Франция осуждает любое использование химоружия. "Я хотел бы подчеркнуть, что Франция осуждает использование химического оружия, кем бы оно ни применялось", - сказал он.

Сирийские СМИ ранее сообщили, что террористические группировки, базирующиеся в провинции Алеппо, выпустили снаряды с отравляющими веществами по нескольким кварталам Алеппо.

Теги: #сирия #макрон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Процесс Brexit далек от своего завершения – Макрон

ПА НАТО переданы доклады о деятельности российских частных военных компаний в Украине и Сирии – Фриз

Макрон призывает Европу стать сильнее и предотвратить глобальный хаос

Порошенко обсуждает с Меркель и Макроном нелегитимные выборы на Донбассе - Цеголко

Макрон заявил о взаимопонимании с Трампом по распределению военных расходов НАТО

Трамп раскритиковал предложение Макрона создать европейские вооруженные силы

Спецпосланник ООН по Сирии прибудет в Дамаск для обсуждения вопроса о создании комитета по разработке проекта конституции

Британская сторона должна найти политический компромисс для успешного Brexit - Макрон

Макрон призвал ускорить реформирование и укрепление еврозоны

В МИД Украины осудили переговоры сирийских чиновников с оккупационными властями Крыма и направили соответствующую ноту протеста

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

Пашинян уходит в "предвыборный" отпуск

Меркель не знает, что будет, если британский парламент не согласует сделку по Brexit

Морская агрессия РФ против украинских кораблей ставит крест на пользе для Украины соглашения по Азову – постпред президента по АРК

Действия РФ в Азовском и Черном морях угрожают безопасности всех государств Черноморского региона и нарушают Морскую конвенцию

Европарламент сможет проголосовать за документы по Brexit в феврале-марте 2019 года - спикер

Саммит ЕС призвал Еврокомиссию и Европарламент обеспечить вступление в силу соглашения по Brexit 30 марта

Саммит ЕС утвердил соглашение по Brexit – Туск

Достигнутое соглашение по Brexit стало для Великобритании лучшим из возможных - Юнкер

Мэй призвала британцев поддержать сделку по Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА