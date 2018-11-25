Морская агрессия РФ против украинских кораблей ставит крест на пользе для Украины соглашения по Азову – постпред президента по АРК

Ситуация с агрессией российских пограничных кораблей в отношении группы украинских судов в воскресенье в настоящее время не исчерпана и может повлечь обвинения со стороны российских должностных лиц в адрес украинской стороны, заявляет постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"В настоящее время ситуация не исчерпана. Есть риски, что обвинения в каких-то "нарушениях" со стороны ВМС Украины мы услышим не только из российский пропаганды, но и от отдельных должностных лиц. Потому что эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 года об Азове как хоть в чем-то полезном для Украины", - написал Б.Бабин на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Он сообщил, что в ходе инцидента российские корабли провоцировали украинские суда на открытие огня. "Россияне не просто осуществили таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществили блокирование всех кораблей группы с тем, чтобы они не могли оказать помощь буксиру. Корабли РФ всячески провоцировали суда ВМС на открытие огня", - рассказал Б.Бабин.